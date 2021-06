IHSG Betah di Zona Merah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hingga penutupan perdagangan sore ini masih melemah. Minimnya sentimen positif menjadi salah satu penyebabnya.Mengutip laman RTI, Jumat, 4 Juni 2021, gerak IHSG ditutup melemah 26,346 poin atau setara 0,433 persen ke posisi 6.065.Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG sempat bertengger di posisi 6.091. Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.103 dan level terendah di 6.043.Sementara itu volume perdagangan saham tercatat sebanyak 18,7 miliar lembar senilai Rp11,1 triliun. Sebanyak 205 saham menguat, 299 saham melemah, 142 saham stagnan, dan terjadi 1.136.028 kali transaksi.Pelemahan IHSG ini sudah diprediksi sebelumnya. Pergerakan IHSG pada hari ini akan terkoreksi. Aksi ambil untung alias profit taking akan menjadi pemicunya."Secara sentimen pergerakan IHSG hari ini berpotensi terkoreksi karena aksi profit taking," ungkap Technical Analyst & Head of Research Reliance Sekuritas Lanjar Nafi, dikutip dalam riset hariannya, Jumat, 4 Juni 2021.Sementara itu, indeks Nikkei melemah 0,83 persen dan indeks Topix turun 0,46 persen dibuka ke zona negatif pagi ini, sejalan dengan pelemahan bursa AS akibat data ekonomi AS yang kuat kembali memicu kekhawatiran akan mundurnya stimulus bank sentral."Data pekerjaan AS yang kuat dan rekor pertumbuhan sektor jasa menggarisbawahi pemulihan dari pandemi," tambah dia.Indeks manajer pembelian (PMI) non-manufaktur AS naik di atas ekspektasi ke level 64,0 dan perubahan tenaga kerja non-pertanian ADP AS Mei juga naik sebanyak 978 ribu, jauh di atas estimasi konsensus.(AHL)