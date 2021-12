Kripto Big Cap Akhirnya Menguat Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mayoritas aset kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) diperdagangkan di zona hijau pada perdagangan hari ini. Padahal dalam beberapa hari terakhir, aset-aset kripto tersebut sempat mengalami terkoreksi. Bitcoin , ethereum, dan kripto big cap lainnya akhirnya berhasil kembali mencicipi zona hijau setelah terkoreksi selama sekitar empat hari beruntun karena investor khawatir dengan potensi sikap hawkish dari bank sentral Amerika Serikat (AS) dan covid-19 varian omicron," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Selasa, 7 Desember 2021.Ibrahim menerangkan bahwa investor kripto saat ini memfokuskan perhatiannya ke Tiongkok setelah tingkat pendanaan bitcoin di bursa derivatif Tiongkok perlahan pulih dari zona negatif.Menurut perusahaan perdagangan kripto yang berbasis di Singapura, QCP Capital, tingkat pendanaan rata-rata bitcoin atau investor yang memegang posisi long di bursa berjangka (futures) yang terdaftar di bursa kripto Tiongkok seperti Huobi, OKEx, dan Bybit, mulai pulih dari wilayah negatif."Tetapi, pemulihan dana bitcoin di tiga bursa pertukaran kripto tersebut masih jauh lebih lambat dari tingkat pendanaan di bursa utama lainnya seperti Deribit," paparnya.Sebelumnya, ungkap Ibrahim, koreksi harga aset kripto sebenarnya masih merupakan hal yang normal dan sehat. Koreksi yang terjadi merupakan bagian dari pasar yang tidak bisa dihindari, tetapi masih dapat dimanfaatkan."Dalam kondisi ini, investor sebaiknya memanfaatkan momen yang ada sesuai dengan profil risiko yang mereka miliki," sebut dia.Sementara itu, Community Relation Officer Litedex Protocol Deri Agung Muharam mengatakan ketika aset kripto masih terkoreksi cukup dalam, hal tersebut bisa jadi momentum bagi investor untuk melakukan aksi beli. Tapi perlu dicermati benar pergerakan harga bitcoin, karena bisa jadi patokan pergerakan harga altcoin."Koin-koin produk Defi seperti Litedex Protocol yang akan segera launching, bisa jadi peluang cuan bagi investor, karena proyeknya menjadi favorit investor saat ini, yakni metaverse project," sebut Deri.Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09.00 WIB, sepuluh kripto big cap terpantau cerah bergairah, di mana binance coin memimpin penguatan yang meroket sebanyak 8,32 persen ke level harga USD589,90 per koin atau setara dengan Rp8,49 juta per koin.Sedangkan untuk dua kripto jumbo yakni bitcoin dan ethereum melesat lebih dari tiga persen dan empat persen. Bitcoin melesat 3,85 persen dan kembali ke level USD50 ribu, atau tepatnya di level USD50.763,06 per koin atau Rp730,98 juta per koin. Sedangkan ethereum melonjak 4,74 persen ke level USD4.344,54 per koin atau Rp62,56 juta per koin.Adapun untuk koin digital alternatif (altcoin) Terra masih bertengger di posisi ke-10, di mana altcoin dengan kode LUNA tersebut menguat 1,64 persen ke USD66,22 per koin atau Rp953.568 per koin.Dalam perdagangan sore ini, ethereum di platform Litedex protocol menguat di harga USD4.357. Sedangkan untuk perdagangan besok, ethereum kemungkinan dibuka fluktuatif namun ditutup menguat di kisaran USD4.326,29 hingga USD4.450,50.