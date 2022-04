Ini Penyebab Rupiah Keok di Akhir Pekan!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(HUS)

: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan di tengah data inflasi domestik yang mencapai 0,66 persen pada Maret 2022. Angka ini melebihi ekspektasi para analis sebesar 0,65 persen (mtm)."Penyumbang inflasi pada Maret ini utamanya berasal dari komoditas cabai merah, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, serta minyak goreng," ungkap analis pasar uang Ibrahim Assuabi dalam analisis hariannya, Jumat, 1 April 2022.Dengan terjadinya inflasi pada Maret, maka inflasi tahun kalender Maret 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 1,2 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) Maret 2022 terhadap Maret 2021 sebesar 2,64 persen."Tingginya inflasi sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI). Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) pada minggu keempat, inflasi Maret diperkirakan bakal menyentuh 0,68 persen (mtm) dan 2,68 persen (yoy)," paparnya.Menurut BI, penyumbang inflasi datang dari kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, emas perhiasan, daging ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, sabun detergen bubuk/cair, angkutan udara, jeruk, tahu mentah, daging sapi, rokok kretek filter, bawang merah, bawang putih dan gula pasir."Secara historis, inflasi pada Maret biasanya sangat rendah karena ada musim panen raya. Namun, pengecualian sepertinya akan terjadi pada tahun ini. Datangnya bulan Ramadan di April, perang Rusia-Ukraina, kebijakan pemerintah terkait minyak goreng membuat inflasi Maret diperkirakan melonjak," jelas dia.Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari lalu telah melambungkan harga komoditas pangan dan energi di tingkat global. Lonjakan harga energi mendorong kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berimbas pada tarif transportasi."PT Pertamina (Persero) bahkan telah menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti pertamax turbo, dexlite, dan Pertamina dex pada awal Maret," terang Ibrahim.Di sisi lain, investor tengah menunggu laporan pekerjaan AS terbaru yang dapat mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve AS sebesar 50 basis poin pada bulan depan. Ibrahim memandang Federal Reserve AS akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Mei mendatang sejalan dengan data inflasi yang melonjak.Sementara itu, laporan pekerjaan AS sangat dinanti untuk Maret diperkirakan akan menunjukkan tanda-tanda lanjutan dari peningkatan di pasar tenaga kerja, dengan sekitar 500 ribu pekerjaan baru diciptakan."Pertanda untuk angka yang kuat adalah baik, setelah data pada hari Rabu dari ADP Research Institute menunjukkan bahwa perusahaan AS mempekerjakan tambahan 455 ribu orang pada Maret, dan data klaim pengangguran awal mingguan tetap pada level yang sangat rendah," tutur Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada akhir pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.370 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah tipis tujuh poin atau setara 0,05 persen dari posisi Rp14.363 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp14.360 per USD. Rupiah turun delapan poin atau setara 0,06 persen dari level Rp14.352 per USD pada perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.364 per USD atau turun tujuh poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.357 per USD."Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.360 per USD hingga Rp14.390 per USD," tutup Ibrahim.