Perlahan tapi Pasti, Harga Emas Antam Kembali Melonjak Jadi Rp935 Ribu/Gram

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Sabtu terpantau berada di level Rp935 ribu per gram atau naik tipis sebesar Rp1.000 ketimbang hari sebelumnya di level Rp934 ribu per gram. Perlahan tapi pasti, harga logam mulia terus merangkak naik di tengah meledaknya Omicron di Indonesia Mengutip laman Logam Mulia Antam, Sabtu, 5 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,4 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp8,8 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp44 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp88 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp220 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp439 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp879 juta.Sementara itu, harga emas dunia naik tipis pada akhir perdagangan berombak Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Meningkatnya kekhawatiran inflasi membantu meredam tekanan dari dolar yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang lebih tinggi setelah data pekerjaan AS secara mengejutkan optimistis.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD3,70 atau 0,2 persen menjadi USD1.807,80 per ons. Untuk minggu ini, kontrak emas berjangka menguat 1,3 persen.Sehari sebelumnya, Kamis, 3 Februari, emas berjangka tergelincir USD6,20 atau 0,3 persen menjadi USD1.804,10, setelah bertambah USD8,80 atau 0,5 persen menjadi USD1.810,30 pada Rabu, 2 Februari, dan menguat USD5,10 atau 0,3 persen menjadi USD1.801,50 pada Selasa, 1 Februari."Kami terus melihat tekanan inflasi menumpuk dalam ekonomi. Akibatnya, ekspektasi Federal Reserve akan mengambil tindakan untuk melawannya. Namun, ini menciptakan dorongan yang kita lihat di pasar emas didukung oleh tekanan inflasi tersebut," pungkas Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures David Meger.