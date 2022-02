Kembali Reli, Harga Emas Antam Dibanderol Rp945 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Imbal hasil acuan obligasi

(ABD)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Kamis terpantau di posisi Rp945 ribu per gram atau menanjak Rp2.000 ketimbang hari sebelumnya di level Rp943 ribu per gram. Logam mulia Antam merekah di tengah sikap investor yang menantikan hasil dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 10 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,5 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp44 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp88 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp222 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp444 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp889 juta.Di sisi lain, harga emas dunia masih terus menanjak pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), seiring dengan melemahnya dolar dan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange menguat USD8,70 atau 0,5 persen menjadi USD1.836,60 per ons."Dolar turun sedikit dan tampaknya agak mendukung emas, tetapi secara keseluruhan pasar emas agak datar untuk mengantisipasi angka IHK (indeks harga konsumen) besok," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Daniel Pavilonis.Adapun imbal hasil acuan obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun turun dari tertinggi November 2019, sementara dolar melemah, membuat emas yang dihargakan dengan greenback lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.Semua mata tertuju pada data harga konsumen AS untuk Januari yang akan dirilis pada Kamis waktu setempat yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang rencana kenaikan suku bunga Federal Reserve.