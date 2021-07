Anjlok! Kurs Rupiah Tembus Level Rp14.525/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah masih melemah hingga penutupan perdagangan sore ini. Mata uang Garuda ini sudah tertekan sejak beberapa hari terakhir.Mengutip Bloomberg, Kamis, 8 Juli 2021, rupiah ditutup melemah ke Rp14.525 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.482 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sejak pembukaan perdagangan sempat berada pada posisi Rp14.495 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.495-Rp14.548 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,38 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.520 per USD. Rupiah melemah hingga 55 poin atau setara 0,38 persen.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.548 per USD.Sebelumnya kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi melemah pascarilis notulen rapat bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve.Pada pukul 09.44 WIB, rupiah terkoreksi 61 poin atau 0,42 persen ke posisi Rp14.544 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.483 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi mengatakan, rupiah masih berpotensi melemah hari ini terhadap dolar AS mengikuti pelemahan nilai tukar regional terhadap dolar AS yang terlihat pagi ini."Notulen rapat kebijakan moneter bank sentral AS dini hari tadi menunjukkan kemungkinan The Fed akan melakukan tapering atau pengurangan pembelian aset, terutama surat berharga kredit perumahan, lebih cepat," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Kamis, 8 Juli 2021.The Fed menunjukkan bahwa kondisi sektor perumahan AS telah membaik. Porsi surat berharga kredit perumahan dalam pembelian aset bulanan The Fed adalah USD40 miliar dari total USD120 miliar.Selain itu, situasi kenaikan kasus baru covid-19 karena varian delta juga sudah menjadi kekhawatiran pelaku pasar global."Ini juga mendorong pasar masuk ke dolar AS mencari aset aman," kata Ariston.(AHL)