Waspada! Gerak IHSG Diperkirakan Terkoreksi Hari Ini

Data perdagangan BEI

(ABD)

Jakarta: Samuel Research Team memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahannya pada perdagangan hari ini. Para investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar saham dan tetap jeli melihat saham mana saja yang terdiskon dan bisa diakumulasi."Pagi ini Kospi dibuka melemah 0,56 persen dan Nikkei dibuka melemah 0,22 persen. Kami memperkirakan IHSG akan melanjutkan tren penurunan hari ini, seiring dengan melemahnya bursa global dan regional," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Senin, 6 Desember 2021.Pada penutupan pekan lalu, pasar AS bergerak melemah dengan Indeks Dow Jones turun 0,17 persen, S&P 500 melemah 0,84 persen, dan Nasdaq melemah 1,92 persen. Kekhawatiran terkait varian Omicron dan data pertumbuhan nonfarm payroll November yang jauh di bawah ekspektasi menjadi faktor utama yang menekan pasar AS pada Jumat lalu.Pekan ini, data inflasi AS bulan November dijadwalkan akan rilis, dengan estimasi di angka 6,7 persen. Sedangkan imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) bertenor 10 tahun turun ke level 1,35 persen, dan indeks USD turun 0,01 persen ke level 96.15.Pasar komoditas terpantau bergerak bervariasi pada Jumat lalu. Minyak WTI menguat 1,9 persen ke level USD67.53 per bbl, Brent menguat 1,67 persen ke level USD71,1 per bbl. Harga batu bara turun 2,05 persen ke level USD155,3 per ton, sedangkan nikel menguat 0,51 persen ke level USD20,055 per ton, dan harga emas terpantau datar.Sementara itu, data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pekan lalu mencatat hanya data Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) yang mengalami peningkatan, yaitu sebesar 5,74 persen menjadi Rp15,301 triliun dari Rp14,471 triliun pada pekan sebelumnya.Sedangkan kapitalisasi pasar bursa mengalami perubahan 0,30 persen menjadi Rp8.098,623 triliun dari Rp8.123,099 triliun pada penutupan pekan lalu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama periode 29 November sampai dengan 3 Desember 2021 mengalami perubahan sebesar 0,35 persen menjadi 6.538,506 dari 6.561,553 pada pekan sebelumnya.Rata-rata frekuensi transaksi bursa selama sepekan turut berubah sebesar 0,64 persen menjadi 1.359.699 transaksi dari 1.368.518 transaksi selama sepekan yang lalu. Lalu, rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami perubahan sebesar 5,11 persen menjadi 22,990 miliar saham dari 24,227 miliar saham pada penutupan pekan lalu.