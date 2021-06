Rupiah Pagi Terpeleset ke Rp14.272/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau tertekan ketimbang hari sebelumnya di level Rp14.237 per USD. Mata uang Garuda gagal meredam keperkasaan mata uang Paman Sam yang tengah mendapat sentimen positif dari pernyataan kebijakan Federal Reserve.Mengutip Bloomberg, Kamis, 17 Juni 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.272 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.272 hingga Rp14.325 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.135 per USD.Sementara itu, dolar AS melonjak ke level tertinggi hampir enam minggu pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu setelah Federal Reserve memajukan proyeksi untuk kenaikan suku bunga pertama usai pandemi ke 2023, mengutip situasi kesehatan yang membaik dan menghapus referensi lama bahwa krisis membebani perekonomian.Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,63 persen pada 91,103, level tertinggi sejak 6 Mei.Mayoritas dari 11 pejabat Fed memperkirakan setidaknya dua seperempat poin kenaikan suku bunga untuk 2023, bahkan ketika para pejabat dalam pernyataan mereka berjanji untuk menjaga kebijakan tetap mendukung untuk saat ini guna mendorong pemulihan lapangan pekerjaan yang sedang berlangsung.Proyeksi menunjukkan prospek lonjakan inflasi tahun ini, meskipun kenaikan harga-harga masih digambarkan sebagai sementara. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai 7,0 persen."Hal yang menarik adalah bahwa The Fed telah melampaui sekadar mengakui bahwa inflasi meningkat dan bahwa ekonomi AS memiliki banyak momentum, dan pada dasarnya telah bergeser ke sikap yang jauh lebih hawkish dalam rangkaian proyeksi-proyeksi ini," kata Kepala Strategi Pasar Cambridge Global Payments Karl Schamotta, di Toronto.Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,39 persen menjadi 110,49 yen, tertinggi sejak 6 April. Dolar, yang merosot sepanjang sebagian besar 2020, melakukan kebangkitan di awal tahun ini, tetapi reli itu tampaknya kehabisan tenaga hingga Mei karena investor tetap yakin bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga lebih rendah lebih lama."Saya pikir kita kembali berbicara tentang reli ringan dalam dolar AS dan data menjadi sangat penting selama periode musim panas sebelum pertemuan Jackson Hole dan pertemuan September," kata Simon Harvey, analis pasar senior valas di Monex Monex Europe.(ABD)