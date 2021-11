Pembukaan Perdagangan: Kurs Rupiah Melempem di Rp14.276/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau melemah ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.257 per USD. Mata uang Garuda masih belum mampu berbalik arah ke area positif jelang implementasi tapering The Fed Mengutip Bloomberg, Rabu, 24 November 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke level Rp14.276 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.272 hingga Rp14.278 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.225 per USD.Di sisi lain, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya bertahan di dekat level tertinggi 16 bulan pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Hal itu setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell dipilih untuk masa jabatan kedua, memperkuat ekspektasi pasar suku bunga AS akan naik pada 2022.Sementara itu, euro bangkit dari posisi terendah 16 bulan dibantu oleh pertumbuhan bisnis yang lebih baik dari perkiraan di wilayah tersebut. Pasar mata uang dalam beberapa bulan terakhir sebagian besar didorong oleh persepsi pasar tentang langkah yang berbeda di mana bank-bank sentral global mengurangi stimulus era pandemi dan menaikkan suku bunga.Pencalonan kembali Powell mendukung pandangan bahwa The Fed kemungkinan akan mulai menaikkan suku bunga pada pertengahan 2022, setelah program pembelian obligasinya dihentikan."Pasar menganggap hasilnya sebagai sedikit hawkish, dan kontrak berjangka sekarang memperkuat ekspektasi untuk kenaikan pada Juni dari yang condong ke arah Juli," kata Analis Mata Uang Brown Brothers Harriman.Data pada Selasa, 23 November, menunjukkan aktivitas bisnis AS melambat secara moderat pada November di tengah kekurangan tenaga kerja dan penundaan bahan baku, berkontribusi pada harga yang terus melonjak di pertengahan kuartal keempat.Indeks dolar sedikit berubah hari ini di 96,461, setelah mencapai tertinggi 16 bulan di 96,61 dalam perdagangan overnight. Euro menguat 0,16 persen terhadap dolar menjadi USD1,1251, dengan sebelumnya mencapai level terendah 16-bulan di USD1,1226.