Investor Amankan Keuntungan, IHSG Diramal Lanjutkan Melemah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali diprediksi melemah lantaran ada potensi aksi ambil untung yang dilakukan investor . Dalam hal ini, para pedagang mencoba mengamankan keuntungan di tengah ketidakpastian akan inflasi global menjelang penetapan suku bunga Bank Indonesia hari ini.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan, secara teknikal candlestick membentuk long black body setelah tertahan di resistance kuat MA50 sehingga mengindikasikan tren pelemahan. IHSG diramal bergerak di level support 6.910-6.949 dan resistance 7.042-7.100."IHSG diprediksi melemah," sebutnya, dalam riset hariannya, Kamis, 23 Juni 2022.Selain menanti penetapan suku bunga Bank Indonesia, lanjutnya, investor juga akan mencerna pidato Ketua The Fed Jerome Powell terkait kebijakan ekonomi AS ke depan. Adapun tiga indeks saham Amerika Serikat kompak melemah pada perdagangan kemarin.Dow Jones ditutup melemah 0,15 persen, Nasdaq ditutup melemah 0,15 persen, dan S&P 500 ditutup melemah 0,13 persen. Pelemahan tersebut dipicu oleh investor AS yang juga mencerna komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang arah bank sentral untuk menurunkan inflasi."Setelah dibuka lebih rendah, indeks utama AS telah menghapus kerugian menyusul kesaksian Powell di hadapan Komite Senat, tetapi kemudian kembali melemah hingga ditutup," ujarnya.Adapun Powell mengatakan The Fed berkomitmen kuat untuk menurunkan inflasi yang berada di level tertinggi 40 tahun. Dia menegaskan The Fed tidak berusaha menyebabkan resesi dalam proses untuk menurunkan inflasi.