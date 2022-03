Gara-Gara Ini Rupiah Bertekuk Lutut di Hadapan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada perdagangan awal pekan ini akibat perkasanya mata uang Negeri Paman Sam terhadap mata uang lainnya. Diharapkan ada sentimen positif untuk membuat mata uang Garuda berbalik arah ke zona hijau."Menguatnya dolar AS karena sejumlah bank sentral bersiap untuk menjatuhkan keputusan kebijakan mereka sepanjang minggu," ungkap Analis Pasar Uang Ibrahim Assuabi, dalam analisisnya, Senin, 14 Maret 2022.Selain itu, menguatnya dolar AS lantaran adanya harapan bahwa pembicaraan antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri konflik atas invasi yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu.Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengungkapkan kemungkinan adanya tanda-tanda bahwa Rusia bersedia untuk memulai negosiasi substansial untuk mengakhiri invasi ke Ukraina. Namun demikian, konflik itu terus berlanjut.Di sisi lain, patokan imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik ke level tertinggi hampir satu bulan, dengan The Fed diperkirakan menaikkan suku bunga ketika menjatuhkan keputusan kebijakannya akhir pekan ini."The Fed, di sisi lain, diperkirakan menaikkan suku bunga ketika menjatuhkan keputusannya pada Rabu. Reserve Bank of Australia juga akan merilis risalah dari pertemuan terakhirnya pada hari Selasa," jelas Ibrahim.Selain itu, Bank of Japan diperkirakan mempertahankan sikap dovish ketika menjatuhkan keputusan kebijakannya pada Jumat mendatang. Bank of England (BOE) juga akan menurunkan keputusan kebijakannya, dengan taruhan tegas pada kenaikan suku bunga 25 basis poin lebih lanjut."Selain soal perkembangan konflik di Ukraina yang terus mengguncang pasar akhir-akhir ini, pekan ketiga Maret juga akan ditandai dengan berbagai rilis data ekonomi dari dalam negeri dan mancanegara. Tentunya, data ekonomi makro tersebut akan turut mempengaruhi pergerakan pasar selama sepekan ini," urainya.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan awal pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.332 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 31,5 poin atau setara 0,22 persen dari posisi Rp14.301 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.