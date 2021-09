Akhir Pekan, Rupiah Mantap di Zona Hijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan di akhir pekan ini terpantau menguat ketimbang pembukaan perdagangan pada pagi tadi di posisi Rp14.262 per USD. Senada dengan mata uang Garuda, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau.Mengutip Bloomberg, Jumat, 10 September 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore ditutup di posisi Rp14.202 per USD. Mata uang Garuda menguat 0,35 persen atau setara 50 poin. Nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.202 hingga Rp14.275 per USD. Sedangkan menurut Jisdor Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rpp14.225 per USD.Sementara itu, IHSG perdagangan sore di akhir pekan berakhir di posisi 6.103. Indeks menguat sebanyak 0,002 persen atau setara 9,77 poin. Level tertinggi berada di 6.131 dan level terendah berada di 6.093. Pada pagi tadi, IHSG terpantau turun. IHSG bergerak dalam level 6.057 hingga 6.073.IHSG turun 0,08 persen atau 4,71 poin ke level 6.063 pada pembukaan perdagangan Jumat, 10 September 2021. Volume perdagangan sebesar 1,6 miliar. Dalam setahun IHSG sudah naik 17,84 persen. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat Wall Street terpantau melemah. Indeks Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 150 poin.Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan kondisi penurunan IHSG bakal terjadi seiring dengan penurunan harga-harga saham di AS, saat tapering diberlakukan. Namun ketika harga-harga saham di AS kembali naik, maka IHSG juga akan mengekor naik."Jadi tidak ada pengaruh ke kinerja ekonomi ataupun kinerja emiten. Rupiah juga tetap akan menguat jika ekonomi dalam negeri nantinya sudah pulih," jelas Teguh.Namun, sebut Teguh dalam akun Youtube-nya, kondisi ekonomi RI saat ini masih belum sepenuhnya pulih seperti sebelum adanya pandemi covid-19. Meskipun pada kuartal II-2021 tumbuh positif 7,07 persen (yoy), namun secara agregat ekonomi Indonesia baru tumbuh dua persen atau di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai lima persen per tahun.Menurutnya, pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi covid-19 berjalan lambat, tidak seperti negara-negara maju laiknya AS ataupun Eropa. Ini disebabkan oleh kendala distribusi vaksinasi, sehingga cukup banyak waktu agar seluruh masyarakat terlindung vaksin."Jadi mau tidak mau, ekonomi kita akan butuh lebih lama untuk recover dibanding AS atau negara-negara maju lainnya. Kita baru akan pulih recover mungkin mulai 2022 nanti," pungkas dia.