Rupiah Pagi Pamer Kekuatan di Awal Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi atau di awal pekan ini terpantau menguat ketimbang akhir perdagangan minggu lalu yang berakhir di posisi Rp14.452 per USD. Meski menguat, para investor harus tetap berhati-hati karena The Fed berencana melakukan pengetatan kebijakan di akhir tahun atau di awal 2022.Mengutip Bloomberg, Senin, 23 Agustus 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melesat ke level Rp14.435 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.415 hingga Rp14.435 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.362 per USD.Di sisi lain, Samuel Research Team memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan di sepanjang hari ini. Para investor bisa memanfaatkan aksi tersebut untuk melanjutkan pembelian saham yang sesuai dengan pertimbangan investasi namun harus tetap berhati-hati dengan risiko pembalikan arah."Pasar regional dibuka positif pagi ini, dengan Kospi naik 0,92 persen dan Nikkei menguat 0,94 persen. Kami memproyeksikan IHSG akan melanjutkan rebound hari ini, mengikuti tren positif bursa regional dan global," sebut Samuel Research Team.Bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali bangkit pada akhir pekan lalu. Indeks Dow Jones naik 0,65 persen, S&P 500 menguat 0,78 persen, dan Nasdaq melonjak 1,08 persen). "Kami mengharapkan investor AS untuk memusatkan perhatian mereka pada isu tapering," tuturnya.Sebanyak 12,4 ribu kasus baru covid-19 dilaporkan di Indonesia pada Minggu, 22 Agustus, dengan Sabtu ada 16,7 ribu kasus. Angka positif 14,6 persen pada Minggu dan Sabtu 14,4 persen. Sejauh ini, ditemukan 3,9 juta kasus covid-19 di Indonesia, dengan 3,5 juta pasien sembuh (tingkat kesembuhan: 89,1 persen, kasus aktif: 306 ribu).Terkait vaksinasi, hingga Minggu, 22 Agustus ada 53,7 juta orang di Indonesia telah menerima vaksin covid-19 dosis pertama (naik 353 ribu pada Minggu) dan 28,1 juta telah menerima vaksin kedua (naik 390 ribu pada Minggu), mewakili 27,5 persen dari total target.IHSG turun 1,7 persen selama seminggu terakhir, tetapi naik 0,65 persen pada Jumat, 20 Agustus saja menjadi 6.030. Total arus masuk asing selama seminggu tercatat Rp 2,3 triliun (Rp156 miliar pada Jumat, 20 Agustus saja). Sedangkan Senin, 23 Agustus adalah hari terakhir PPKM level empat."Kami memperkirakan para pelaku pasar memusatkan perhatiannya pada keputusan pemerintah terkait kelanjutan PPKM," pungkasnya.(ABD)