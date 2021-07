Rupiah hanya Melemah Tipis Menyikapi PPKM Darurat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada perdagangan sore ini ditutup melemah tipis yakni dua poin walaupun sebelumnya sempat melemah 40 poin di level Rp14.502 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.500 per USD.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pasar merespons positif rilis Badan Pusat Statistik ( BPS ) yang menyampaikan lonjakan jumlah kasus covid-19 di Indonesia belum berdampak ke tingkat inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen pada Juni 2021. Begitu juga dengan kebijakan PPKM Darurat."Lonjakan kasus covid-19 sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir di Tanah Air dan indeks harga konsumen mencatatkan deflasi 0,16 persen pada Juni lalu. Tapi, hal ini bukan semata-mata karena kasus covid-19 melonjak," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Juli 2021.Menurutnya, penurunan mobilitas dan lonjakan penularan covid-19 yang terjadi di akhir Juni 2021 serta PPKM Darurat yang baru akan efektif itu baru terlihat dampak inflasinya di bulan depan."Jadi nanti tunggu bagaimana pengaruhnya dari kebijakan PPKM Darurat yang akan diterapkan pemerintah," ungkapnya.Ibrahim menjelaskan, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh eksternal. Dolar Amerika Serikat berkonsolidasi karena menanti laporan tenaga kerja AS. Data tersebut tersebut akan mempengaruhi kebijakan The Fed ke depannya."Karena data menunjukkan perusahaan-perusahaan AS mempekerjakan lebih banyak karyawan baru dari yang diharapkan pada bulan Juni, menambah tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja negara tersebut pulih dengan kuat," jelasnya.Sementara untuk perdagangan besok, Ibrahim memprediksi mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp14.490-Rp14.540 per USD.(DEV)