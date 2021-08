Sentimen Tapering AS Masih Senggol Gerak Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak melemah . Pelemahan ini masih dipicu sentimen pengurangan stimulus atau tapering oleh bank sentral Amerika Serikat The Fed.Rupiah dibuka melemah 62 poin atau 0,43 persen ke posisi Rp14.465 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.403 per USD."Tekanan terhadap rupiah mungkin belum hilang hari ini. Sentimen tapering masih bisa mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi, Jumat, 20 Agustus 2021.Semalam, data klaim tunjangan pengangguran mingguan AS membaik dalam artian jumlah klaim menurun dibandingkan pekan sebelumnya.Data klaim tunjangan pengangguran pada pekan yang berakhir 14 Agustus 2021 lalu turun empat periode berturut-turut sebesar 348 ribu orang dari 377 ribu orang, lebih rendah juga dari perkiraan konsensus sebesar 363 ribu.Menurut Ariston, data tersebut menunjukkan kemajuan kondisi tenaga kerja AS dan bisa menopang kebijakan tapering."Di samping itu, kekhawatiran soal kenaikan kasus covid-19 juga belum mereda dan ini membantu memberikan tekanan ke rupiah karena pelaku pasar menghindari aset berisiko," ujar Ariston.Dari dalam negeri, jumlah kasus harian covid-19 terus menurun pada Kamis, 19 Agustus 2021 mencapai 22.053 kasus, sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,93 juta kasus. Jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 1.492 kasus, sehingga totalnya mencapai 122.633 kasus.Sementara itu, jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 29.012 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 3,47 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 334.752 kasus.Ariston mengatakan rupiah hari ini akan bergerak melemah ke kisaran Rp14.420 per USD dengan support di kisaran Rp14.380 per USD.(AHL)