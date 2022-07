Gara-gara Notula Hawkish The Fed Rupiah Melemah ke Rp15.002/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta ditutup melemah, seiring dirilisnya notula rapat yang menunjukkan sikap hawkish bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve.Rupiah ditutup melemah tiga poin atau 0,02 persen ke posisi Rp15.002 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.999 per USD. Dolar AS naik pascaperilisan notula rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang hawkish pada hari Kamis lewat tengah malam tadi," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya, Kamis, 7 Juli 2022.The Federal Reserve bersiap pada kemungkinan kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin hingga 75 basis poin pada pertemuan Juli ini, sebagai upaya untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi di AS.Kebijakan sangat ketat yang akan diterapkan The Fed itu nampak sebagai langkah yang paling hawkish dibandingkan langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral utama lain, termasuk European Central Bank (ECB), yang walau berencana meningkatkan suku bunga acuan , tetapi nampak tidak mengimbangi agresifnya kebijakan yang akan diambil oleh The Fed.Dolar AS memanfaatkan kondisi safe haven-nya, mengungguli semua rival utamanya meskipun ada peningkatan kemungkinan kemunduran ekonomi di negara tersebut.Dolar AS yang reli dengan beberapa pemberhentian sejak November tahun lalu karena ekspektasi kenaikan suku bunga agresif oleh The Federal Reserve , yang baru saja mulai memenuhi harapan tersebut.Dolar AS mencapai level tertinggi dalam sekitar dua dekade dan memperkuat posisinya sebagai tempat perlindungan pilihan bagi investor yang khawatir tentang potensi resesi Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.987 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.960 per USD hingga Rp15.008 per USD.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia menguat ke posisi Rp14.986 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.015 per USD.