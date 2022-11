Ikuti Global, Harga Emas Antam Turun ke Rp975 Ribu/Gram

Emas batangan 0,5 gram Rp537 ribu.

Emas batangan 1 gram Rp975 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,89 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,81 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,65 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,24 juta.

Emas batangan 25 gram Rp22,98 juta.

Emas batangan 50 gram Rp45,89juta.

Emas batangan 100 gram Rp91,71 juta.

Emas batangan 250 gram Rp229,01 juta.

Emas batangan 500 gram Rp457,82 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp915,6 juta.

Jakarta: Harga emas Antam pagi ini berada di level Rp975 ribu per gram atau turun Rp3.000 ribu per gram ketimbang perdagangan kemarin. Harga emas Antam turun mengikuti harga emas global.Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa, 22 November 2022, harga emas Antam satu gram sebesar Rp975 ribu. Sementara itu, harga emas Antam buyback sebesar Rp879 ribu per gram atau turun sebesar Rp5 ribu per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 22 November 2022:Sementara itu harga emas dunia kembali merosot pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Penurunan harga emas kali ini memperpanjang kerugian lima hari berturut-turut menjadi berada di bawah level psikologis USD1.750.Penurunan harga emas ini lantaran tertekan oleh greenback yang lebih kuat menyusul komentar hawkish pejabat Federal Reserve serta pembatasan baru covid-19 di Tiongkok.Melansir Antara, Selasa, 22 November 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD14,8 atau 0,84 persen menjadi USD1.739,6 per ounce, setelah diperdagangkan di kisaran teratas sesi USD1.755 dan terendah di USD1.733,9.Emas berjangka melemah USD8,6 atau 0,49 persen menjadi USD1.754,4 pada Jumat, 18 November 2022, setelah jatuh USD12,8 atau 0,72 persen menjadi USD1.763 pada Kamis, 17 November 2022, dan menyusut USD1 atau 0,06 persen menjadi USD1.775,8 pada Rabu, 16 November 2022.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id