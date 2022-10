IHSG Naik 0,02% di Perdagangan Pagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada perdagangan pagi laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik . Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 6.906 sampai dengan 6.931. IHSG naik 0,05 persen atau lima poin ke level 6.912 pada pembukaan perdagangan Kamis, 13 Oktober 2022. Dalam setahun, IHSG sudah naik sebesar 6,5 persen. IHSG masih menguat pada pembukaan meskipun Wall Street melemah pada penutupan kemarin.Indeks saham di Wall Street kembali memerah penutupan perdagangan kemarin (Kamis pagi WIB), setelah data inflasi di Amerika Serikat (AS) kembali meninggi. Semua indeks saham di Wall Street memerah dengan koreksi tipis ketimbang perdagangan sebelumnya.Melansir Antara, Kamis, 13 Oktober 2022, indeks saham Dow Jones Industrial Average (DJIA) terkoreksi 0,1 persen ke level 20.210. Indeks saham Nasdaq melemah 0,09 persen ke level 10.417. Kemudian indeks S&P 500 melemah 0,33 persen dengan berada pada level 3.577.Perusahaan energi dan ritel melemah. Alliant Energy, Nextera Energy, Exelon Corp, Walmart Inc, Boeing Co dan Home Depot Inc memerah. Sementara itu JP Morgan, Coca Cola, Intel Corp, dan Nike inc menguat. Saham Norwegian Cruise Line Holdings Ltd dan Royal Caribbean naik paling pesat.