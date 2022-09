Pagi Ini IHSG Dibuka Merekah, 212 Saham Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat di tengah upaya antisipasi para investor atas keputusan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Meski demikian, para investor jangan sampai berlebihan dalam berinvestasi guna mengamankan keuntungan.IHSG Selasa, 6 September 2022, perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi 7.262 dengan level tertinggi di 7.286 dan terendah di 7.258. Volume perdagangan pagi ini tercatat sebanyak 2,7 miliar lembar saham senilai Rp1,1 triliun. Sebanyak 212 saham menguat, sebanyak 127 saham tertekan, dan sebanyak 213 saham stagnan.Sementara itu, Samuel Research Team memperkirakan IHSG bergerak labil pada perdagangan hari ini seiring minimnya katalis positif. Indeks belum mampu menguat signifikan usai pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Adapun sebanyak 2.340 kasus baru covid-19 tercatat di Indonesia kemarin dengan positivity rate sebesar 7,32 persen (total kasus aktif: 39.689). Sedangkan sebanyak 4.444 pasien sembuh (recovery rate sebesar 96,9 persen). Bursa Asia dibuka menguat pagi ini. Nikkei menanjak 0,33 persen, Kospi menguat 0,65 persen, dan ASX200 naik 0,37 persen."IHSG mungkin bergerak sideways hari ini mengingat penguatan di mayoritas komoditas utama terjadi di tengah sentimen bervariasi di bursa global dan regional," sebut Samuel Research Team.Bursa AS ditutup karena libur Hari Buruh. Bursa Eropa kemarin ditutup melemah. DAX turun 2,22 persen, FTSE naik 0,09 persen, CAC minus 1,20 persen, karena kekhawatiran akibat masalah pasokan gas Rusia ke Eropa yang belum terselesaikan dan mungkin berpotensi menjadi krisis energi di Eropa.Di sisi lain, harga minyak dunia menguat sekitar tiga persen pada Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Hal itu terjadi karena anggota OPEC+ menyetujui pengurangan produksi kecil sebesar 100 ribu barel per hari untuk meningkatkan harga.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November menguat USD2,72 menjadi USD95,74 per barel atau naik 2,92 persen. Harga telah naik hampir USD4 di awal sesi, tetapi dijinakkan oleh komentar dari Gedung Putih.Presiden AS Joe Biden berkomitmen untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menopang pasokan energi dan menurunkan harga. Sedangkan minyak mentah AS naik USD2 menjadi USD88,85 per barel atau naik 2,3 persen setelah naik 0,3 persen di sesi sebelumnya, dalam volume tipis selama liburan Hari Buruh AS.