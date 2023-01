Rupiah Melemah 14 Poin Pagi Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada Rabu pagi melemah 14 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp15.615 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.601 per USD.Mengacu data Bloomberg, Rabu, 4 Januari 2023 pukul 09.18 WIB, posisi mata uang Garuda berada di Rp15.627 per USD, melemah 26,5 poin atau 0,17 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya.Adapun rentang gerak rupiah pada kisaran Rp15.604,5 hingga Rp15.628 per USD. Sementara secara year to date rupiah (ytd) return rupiah terpantau positif 0,35 persen.Sementara itu mengacu Yahoo Finance nilai tukar rupiah berada di level Rp15.627 per USD pagi ini, melemah 32 poin atau 0,2 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.595 per USD.Melansir Antara, Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong menyatakan pelemahan rupiah terjadi karena kecemasan pasar terhadap suku bunga Bank Indonesia (BI) . BI diproyeksikan kembali menaikkan suku bunga karena data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan."Data inflasi pada hari Senin yang lebih tinggi dari perkiraan memicu kekhawatiran BI untuk kembali menaikkan suku bunga dan semakin menekan ekonomi. Hari ini sentimen yang sama di pasar," kata Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Desember 2022 mencapai 0,66 persen dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm), yang disumbang oleh kenaikan harga beras dan air minum PAM. Dengan inflasi 0,66 (mtm) pada bulan lalu, inflasi sepanjang 2022 mencapai 5,51 persen.