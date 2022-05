Waspada! Rupiah Berpotensi Melemah Jelang Pengumuman Hasil RDG BI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah punya peluang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini. Kondisi itu mengartikan para investor harus berhati-hati saat berinvestasi di mata uang agar tidak mengalami kerugian dan bisa mengamankan keuntungannya.Adapun rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa berpotensi melemah seiring pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Selasa siang. Rupiah pagi ini bergerak menguat 11 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp14.661 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.672 per USD."Rupiah mungkin bisa melemah hari ini terhadap dolar AS karena sentimen BI dan inflasi," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra, dilansir dari Antara, Selasa, 24 Mei 2022.Para analis memperkirakan BI akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya hari ini yang bisa mempersempit jarak dengan suku bunga The Fed. Bank Indonesia menggelar pertemuan selama dua hari pada Senin, 23 Mei, kemarin dan Selasa ini.Sebelumnya, dalam RDG BI pada 18-19 April 2022 lalu, bank sentral memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) di level 3,5 persen. Selain itu, lanjut Ariston, harga komoditas yang masih meningkat karena situasi di Ukraina bisa mendorong ekonomi global masuk ke pelambatan ekonomi."Indonesia juga akan mendapatkan dampak negatif dari pelambatan tersebut," ujar Ariston.Ariston memperkirakan rupiah hari ini berpotensi bergerak ke kisaran Rp14.630 per USD hingga Rp14.730 per USD. Pada Senin, 23 Mei, rupiah ditutup melemah 30 poin atau 0,2 persen ke posisi Rp14.672 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.642 per USD.