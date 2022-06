Buntuti Bursa Global, IHSG Bakal Memerah Hari Ini

Di dalam negeri, kemarin rilis data indeks keyakinan konsumen di Mei turun menjadi 128,9. "IHSG diperkirakan melemah hari ini seiring sentimen negatif bursa global dan regional serta melemahnya harga-harga komoditas," kata tim riset, dalam riset hariannya, Jumat, 10 Juni 2022.

Sedangkan bursa saham pada Kamis, 9 Juni 2022 kompak ditutup melemah. Dow Jones melemah 1,94 persen, S&P500 tertekan 2,38 persen, dan Nasdaq terkontraksi 2,75 persen. Dari regional, pagi ini pasar Asia dibuka melemah dengan Nikkei minus 0,89 persen dan Kospi terkontraksi 1,11 persen. Sementara itu, indeks Shanghai dan Hang Seng ditutup melemah masing-masing 0,8 persen dan 0,7 persen pada perdagangan Kamis, 9 Juni 2022.Sedangkan bursa saham pada Kamis, 9 Juni 2022 kompak ditutup melemah. Dow Jones melemah 1,94 persen, S&P500 tertekan 2,38 persen, dan Nasdaq terkontraksi 2,75 persen.

Di sisi lain, data initial jobless claim naik menjadi 229 ribu dan di atas ekspektasi yang sebanyak 205 ribu. Lalu, imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun naik ke level 3,04 persen dan USD Index juga naik ke level 103,22.



Dari pasar komoditas, mayoritas bergerak melemah. Harga CPO turun empat persen ke MYR6.208 per ton, harga tembaga turun dua persen ke level USD436 per ton, harga batu bara turun 1,1 persen di level USD361 per ton, harga minyak WTI turun satu persen ke level USD121 per bbl, dan harga emas turun 0,3 persen ke level USD1.850 per toz.

Menurut Tim Riset Samuel Sekuritas, kekhawatiran terhadap data inflasi AS yang dijadwalkan rilis hari ini menjadi salah satu pemicunya. Inflasi AS diperkirakan masih bertahan di level 8,3 persen secara tahunan (yoy) di Mei 2022. Hal ini meningkatkan keyakinan pasar the Fed akan kembali menaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps di Juni dan Juli 2022.