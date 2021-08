Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka Tumbang ke Rp14.425/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di level Rp14.398 per USD. Kini mata investor tengah tertuju kepada langkah The Fed untuk mengetatkan kebijakan dan memanasnya geopolitik terutama di Afghanistan.Mengutip Bloomberg, Jumat, 27 Agustus 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.425 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.425 hingga Rp14.445 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.384 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena pelaku pasar mencerna data ekonomi terbaru. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,25 persen pada 93,0530.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1753 dari USD1,1771 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3695 dibandingkan dengan USD1,3761 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7238 dibandingkan dengan USD0,7279.Sedangkan dolar AS dibeli 110,02 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,97 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9181 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9135 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2684 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2598 dolar Kanada.Di sisi data, Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, meningkat 4.000 menjadi 353 ribu dalam pekan yang berakhir 21 Agustus. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan klaim baru akan berjumlah 350 ribu.Pedagang juga menunggu pidato Jerome Powell karena kepala Fed akan berbicara pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) selama simposium ekonomi Jackson Hole tahunan Federal Reserve Bank of Kansas City.Sementara itu, Wall Street bergerak melemah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), mengakhiri rentetan penutupan tertinggi sepanjang masa di tengah kekhawatiran atas perkembangan di Afghanistan. Sedangkan kekhawatiran potensi perubahan kebijakan Federal Reserve AS mendorong aksi jual yang lebih luas.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 191,2 poin atau 0,54 persen menjadi 35.214,3. Sedangkan indeks S&P 500 kehilangan 26,27 poin atau 0,58 persen menjadi 4.469,92. Kemudian Nasdaq Composite turun 96,88 poin atau 0,64 persen menjadi 14.944,98.