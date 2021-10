Nantikan Hasil Rapat The Fed, Rupiah Diramal Tak Bernyali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis diprediksi melemah seiring pelaku pasar yang menunggu hasil rapat bank sentral Amerika Serikat, The Fed . Rupiah pagi ini melemah 30 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp14.203 per USD ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.173 per USD."Rupiah terlihat kembali mendekati zona atasnya di Rp14.200. Saya melihatnya rupiah masuk dalam fase konsolidasi," kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia, dilansir dari Antara, Kamis, 28 Oktober 2021.Sementara itu, lanjut Nikolas, USD juga terlihat bergerak konsolidasi dalam beberapa hari terakhir karena pelaku pasar memang menunggu kejelasan dari hasil rapat The Fed pada awal November 2021."Tanda-tanda wait and see juga terlihat pada tingkat imbal hasil obligasi AS yang mengalami koreksi dari zona tertingginya," ujar Nikolas.Dari domestik, jumlah kasus harian covid-19 pada Rabu, 27 Oktober, mencapai 719 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,24 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 29 kasus sehingga totalnya mencapai 143.299 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 944 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,09 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 12.735 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang disuntik vaksin dosis pertama mencapai 115,5 juta orang dan vaksin dosis kedua 70,11 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Nikolas mengatakan rupiah hari ini berpotensi bergerak ke kisaran Rp14.050 hingga Rp14.200 per USD. Pada Rabu, 27 Oktober, rupiah ditutup melemah 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.173 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.153 per USD.