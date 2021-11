Gara-gara Lonjakan Inflasi AS, Rupiah Dilindas USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar Amerika Serikat (AS) mencapai level tertinggi di 2021 terhadap mata uang lainnya. Penguatan mata uang Negeri Paman Sam tersebut gara-gara lonjakan inflasi AS yang mencapai 6,2 persen (yoy) pada Oktober 2021."Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup melemah 24 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 25 poin di level Rp14.277 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.254 per USD," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Kamis, 11 November 2021.Adapun data AS yang dirilis pada Rabu, 10 November 2021, menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) tumbuh 6,2 persen (yoy) dan 0,9 persen (mtm) pada Oktober 2021. Sementara inflasi inti naik 4,6 persen (yoy) dan 0,6 persen (mtm).Sementara itu, indeks harga produsen tumbuh 0,6 persen (mtm) dan 8,6 persen (yoy). Indeks harga produsen inti sendiri tumbuh 0,4 persen secara bulan ke bulan."Data inflasi menunjukkan inflasi dapat tetap tinggi hingga 2022, karena kemacetan tetap ada dalam rantai pasokan," sebutnya.Presiden Bank Federal Reserve San Francisco Mary Daly memperkirakan inflasi tinggi menjadi moderat akan terjadi setelah covid-19 surut. Di tengah kondisi tersebut, sangat 'prematur' untuk menaikkan suku bunga dan mempercepat pengurangan aset (tapering)."Di pasar kerja AS, jumlah klaim pengangguran awal turun menjadi 267 ribu selama seminggu terakhir, level terendah sejak pertengahan Maret 2022. Perkiraan yang disiapkan oleh para analis memperkirakan 265 ribu klaim, sementara 270 ribu klaim diajukan selama minggu sebelumnya," ungkap Ibrahim.Dari faktor domestik, Ibrahim memandang langkah pemerintah yang mengumumkan bahwa masyarakat sudah divaksinasi dengan dosis lengkap mencapai 80 juta orang dan hampir 60 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama menjadi stimulus penguatan rupiah pada perdagangan hari ini."Angka tersebut menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya covid-19 gelombang ketiga yang diperkirakan terjadi di Desember 2021 dan akan berdampak terhadap kuartal pertama 2022," urai dia.Guna mengantisipasi ancaman gelombang ketiga, pemerintah menganjurkan masyarakat agar tetap berdisiplin protokol kesehatan. Selain menggunakan masker, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.Walaupun saat ini covid-19 sudah mengalami penurunan yang signifikan, namun pemerintah terus akan menerapkan PPKM yang diperketat sampai benar-benar masyarakat sudah 100 persen divaksinasi. Dengan demikian masyarakat dalam beraktivitas baik di rumah maupun di luar rumah bisa hidup berdampingan dengan pandemi covid-19."Apabila hal tersebut bisa terpenuhi, maka pertumbuhan ekonomi akan kembali pulih dan itu terlihat dari melonjaknya konsumsi masyarakat dan beroperasinya proyek-proyek infrastruktur yang selama ini masih terbengkalai. Hal Ini bisa terjadi di 2022 apabila covid-19 gelombang ketiga bisa teratasi dengan baik," jelas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.277 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 24 poin atau setara 0,17 persen dari posisi Rp14.253 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.260 per USD. Rupiah melemah sebanyak 10 poin atau setara 0,07 persen dari Rp14.250 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.288 per USD atau turun 35 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.253 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.260 per USD hingga Rp14.230 per USD," pungkas Ibrahim.