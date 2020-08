Ekspektasi Paket Stimulus AS Dorong Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis, menguat seiring ekspektasi positif pasar terhadap tercapainya kesepakatan paket stimulus pemerintah Amerika Serikat.Rupiah dibuka menguat 37 poin atau 0,26 persen menjadi Rp14.643 per USD dari sebelumnya Rp14.680 per USD."Pagi ini sentimen pasar terlihat positif untuk aset berisiko dengan indeks saham Asia bergerak menguat mengikuti penguatan yang terjadi di pasar saham AS semalam," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Rabu, 13 Agustus 2020.Sementara itu, lanjut Ariston, nilai tukar di pasar negara berkembang (emerging markets) juga terlihat menguat pagi ini terhadap dolar AS."Hari ini pasar mungkin merespons positif indikasi pemulihan ekonomi global dan masih berekspektasi positif terhadap persetujuan paket stimulus kedua AS untuk membantu pemulihan ekonomi AS di tengah pandemi," ujar Ariston.Ariston memperkirakan rupiah berpotensi menguat di kisaran Rp14.650 per USD hingga Rp14.850 per USD. Pada Rabu kemarin, rupiah ditutup melemah 80 poin atau 0,55 persen menjadi Rp14.760 per USD dari sebelumnya Rp14.680 per USD.(AHL)