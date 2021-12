Kurs Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka Tak Bernyali Menguat

Performa teratas

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu atau di awal Desember terpantau melemah tipis ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di level Rp14.332 per USD. Mata uang Garuda belum bernyali menguat di tengah kekhawatiran varian baru covid-19 bernama Omicron Mengutip Bloomberg, Rabu, 1 Desember 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.335 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.335 hingga Rp14.349 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.303 per USD.Sementara itu, Wall Street turun tajam pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah Ketua Fed Jerome Powell mengisyaratkan bank sentral AS akan mempertimbangkan untuk mempercepat penarikan pembelian obligasi karena risiko inflasi meningkat. Hal ini menambah tekanan ke pasar yang sudah gelisah tentang varian covid-19 terbaru.Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 652,22 poin atau 1,86 persen menjadi 34.483,72. Indeks S&P 500 tergelincir 88,27 poin atau 1,90 persen menjadi 4.567. Nasdaq terperosok 245,14 poin atau 1,55 persen menjadi 15.537,69. Untuk November, indeks S&P mencatat penurunan 0,8 persen, sedangkan indeks Dow jatuh 3,7 persen dan Nasdaq menguat 0,25 persen.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan tujuh sektor jatuh lebih dari 2,0 persen. Sektor jasa komunikasi memimpin kerugian dengan penurunan 3,0 persen diikuti oleh penurunan utilitas 2,9 persen. Sementara sektor energi berada di bawah tekanan sepanjang sesi, ditutup jatuh 2,5 persen karena harga minyak anjlok.Performa teratas adalah teknologi informasi yang hanya menyusut 0,96 persen, dengan bantuan dari Apple Inc yang membuat rekor penutupan tertinggi dan kenaikan 3,2 persen pada Selasa, 30 November 2021.Dalam sebuah kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat, Powell mengindikasikan bahwa dia tidak lagi menganggap inflasi tinggi sebagai "sementara" dan The Fed akan meninjau kembali jadwal untuk mengurangi program pembelian obligasi pada pertemuan berikutnya dalam dua minggu."Komentar Powell mengacaukan pemikiran pasar dalam hal waktu potensial tapering. Anda melihat sebagai akibatnya, penghindaran risiko di seluruh papan perdagangan," kata Direktur Pelaksana Perdagangan Ekuitas Wedbush Securities Michael James.