Pesona Emas Antam Stagnan di Rp933 Ribu/Gram

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Rabu terpantau di level Rp933 ribu per gram atau stagnan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kondisi itu terjadi usai kekhawatiran akibat varian baru covid-19 yang bernama Omicron mereda dan membuat pesona emas Antam stagnan.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Rabu, 8 Desember 2021, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,4 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp8,8 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp44 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp87 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp219 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp438 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp877 juta.Setiap produk emas batangan Antam LM telah mendapatkan Sertifikat London Bullion Market Association (LBMA) untuk menjamin kualitas dan kemurnian produk. Selain itu, dilengkapi dengan teknologi CertiEye untuk meningkatkan keamanan produk dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan, yakni khusus pecahan 0,5 gram sampai dengan pecahan 100 gram.Di sisi lain, harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena perhatian investor beralih ke data inflasi AS yang akan dirilis akhir pekan ini. Hal tersebut memengaruhi kecepatan Federal Reserve menaikkan suku bunga, saat mereka mengambil posisi menjelang Tahun Baru.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange terkerek USD5,2 atau 0,29 persen menjadi USD1.784 per ons. Di pasar spot, emas naik 0,2 persen menjadi USD1.782,39 per ons."Tampaknya lebih merupakan langkah konsolidasi sekarang," kata Analis Pasar Senior Oanda Craig Erlam.Sementara itu, logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 26 sen atau 1,17 persen menjadi USD22,523 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari naik USD13,6 atau 1,45 persen menjadi USD950 per ons.