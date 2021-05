Menunggu Kabar The Fed, IHSG Turun 1,27%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada penutupan perdagangan hari ini turun. IHSG bergerak dalam rentang 5.752 hingga 5.828. IHSG minus 1,27 persen atau 73,81 poin ke level 5.760 pada penutupan perdagangan Rabu, 19 Mei 2021. Volume perdagangan sebesar 13,8 miliar. Dalam setahun IHSG sudah naik 29,34 persen.Sebelumnya, bursa Amerika Serikat (AS) ditutup melemah. Bursa negeri Paman Sam tersebut ditutup melemah kembali setelah data ekonomi jumlah pembangunan rumah menurun sebanyak 9,5 persen secara bulanan menjadi 1,569 juta dari sebelumnya 1,7 juta di bilustraulan lalu.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan bahwa investor juga masih menanti pernyataan The Fed terhadap kondisi ekonomi AS saat ini yang akan diumumkan Kamis."Termasuk peningkatan inflasi ke level di atas empat persen yang melebihi target dari The Fed yaitu dua persen dengan antisipasi penghentian stimulus atau bahkan peningkatan suku bunga AS," ucapnya.Bloomberg melansir mata uang rupiah turun 17,5 poin atau 0,12 persen ke level Rp14.290 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 15 poin atau 0,10 persen menjadi Rp14.280 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.313 per USD.(SAW)