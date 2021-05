The Fed Diramal Tahan Bunga Acuan, Rupiah Bergegas Salip Dolar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ibrahim menjelaskan bahwa pandemi ini memusnahkan 'seluruh keluarga' di desa-desa di India, di mana lebih banyak orang mengatakan skala krisis jauh lebih besar daripada yang diungkapkan angka resmi. Forum Ekonomi Dunia membatalkan pertemuan tahunan yang rencananya akan diadakan pada Agustus ini di Singapura, sementara kasus di Thailand telah melonjak.Investor akan beralih ke risalah dari pertemuan April Federal Reserve Rabu untuk petunjuk potensial untuk pandangan pejabat tentang pemulihan dan bagaimana mereka mendefinisikan 'sementara' dalam hal inflasi. Wakil Ketua Fed Richard Clarida mengatakan bahwa laporan pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan untuk April menunjukkan ekonomi belum mencapai ambang batas untuk menjamin penskalaan kembali pembelian obligasi besar-besaran bank sentral.Sementara itu, Presiden Fed Bank of Dallas Robert Kaplan mengatakan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan serta efek dasar akan berkontribusi pada peningkatan inflasi tahun ini. Tetapi dia memperkirakan tekanan harga akan mereda pada 2022. Namun, dia juga mendesak The Fed untuk mulai menormalisasi kebijakan."Pejabat Fed lainnya akan berbicara sepanjang minggu dan investor juga menunggu rilis risalah dari pertemuan terbaru Fed yang dijadwalkan pada hari Rabu," jelas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat 10 poin atau setara 0,07 persen ke posisi Rp14.272 per USD dari Rp14.282 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.270 per USD. Rupiah juga menguat 10 poin atau setara 0,07 persen dari Rp14.280 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah justru diperdagangkan di level Rp14.300 per USD atau melemah 16 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.284 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.250 per USD hingga Rp14.290 per USD," pungkas Ibrahim.