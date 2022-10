Rupiah Belum Bisa Tandingi Kuatnya Dolar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rupiah masih belum bisa menandingi dolar Amerika Serikat meskipun pergerakan mata uang Negeri Paman Sam itu melemah di sebagian besar mata uang. Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat, 14 Oktober 2022 melemah lima poin. Kurs rupiah melemah 65 poin di level Rp15.427 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, hari ini dolar jatuh terhadap sebagian besar mata uang namun masih dalam level tertinggi dalam perdagangan yang bergejolak. Dolar AS menguat setelah awalnya laporan inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan."Dalam perdagangan akhir pekan, mata uang rupiah ditutup melemah 65 poin," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Oktober 2022.Mengutip data Bloomberg, rupiah sebelumnya dibuka ke level Rp15.365 per USD. Kemudian, ditutup di level Rp15.427 per USD melemah 65 poin atau 0,43 persen. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.057 per USD hingga Rp15.427 per USD.Senada dengan Bloomberg, data Yahoo Finance menunjukkan rupiah melemah 65 poin atau 0,42 persen ke level Rp15.425.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat melemah ke posisi Rp15.390 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.357 per USD.