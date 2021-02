Sore Ini, Kurs Rupiah Parkir di Rp14.005/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada perdagangan sore ini terpantau menguat dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Kendati sempat menembus level Rp14 ribu per USD, gerak kurs rupiah terpantau masih fluktuatif.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 3 Februari 2021, pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.005 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 20 poin atau setara 0,14 persen.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.012 per USD. Rupiah menguat 29 poin atau setara 0,21 persen dari Rp14.042 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.017 per USD atau menguat 27 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.044 per USD.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai sentimen positif data-data di dalam negeri membuat nilai tukar rupiah mengalami penguatan pada perdagangan hari ini. Meskipun di sisi lain dolar Amerika Serikat ( USD) juga menguat."Dengan menguatnya indeks dolar tidak serta merta mata uang Garuda ikut melemah, namun kenyataannya sebaliknya. Penguatan ini ditopang oleh data internal yang positif sehingga arus modal asing kembali masuk ke pasar finansial dalam negeri," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 3 Februari 2021.Dia pun memprediksikan untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan akan dibuka menguat di rentang Rp13.080 per USD sampai dengan Rp14.030 per USD.(DEV)