Pembukaan Pasar: Rupiah Pagi Melesat ke Rp14.057/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.078 per USD. Mata uang Garuda mampu terus melesat mengabaikan data covid-19 di Tanah Air yang telah menembus satu juta kasus infeksi.Mengutip Bloomberg, Jumat, 29 Januari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di level Rp14.057 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.052 hingga Rp14.057 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.870 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat melemah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena pelaku pasar menyaring banyak data ekonomi. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,21 persen pada 90,4600.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2131 dari USD1,2100 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3740 dari USD1,3683 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7694 dari USD0,7663.Sedangkan dolar AS dibeli 104,23 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 104,16 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8877 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8893 franc Swiss, dan tidak berubah pada mendekati 1,2795 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2795 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), memulihkan beberapa dari kerugian besar yang mereka derita di sesi sebelumnya. Wall Street mampu melesat dengan mengabaikan sejumlah data suram yang dirilis di AS.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 300,19 poin atau 0,99 persen menjadi 30.603,36. Sedangkan S&P 500 menguat 36,61 poin atau 0,98 persen menjadi 3.787,38. Indeks Komposit Nasdaq naik 66,56 poin atau 0,50 persen menjadi 13.337,16.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor keuangan dan material masing-masing naik 1,92 persen dan 1,82 persen, memimpin kenaikan. Pergerakan pasar tersebut sebelumnya mengalami kemunduran besar di Wall Street pada Rabu waktu setempat yang membuat Dow kehilangan lebih dari 600 poin.(ABD)