Kurs Rupiah Ditutup Lesu

yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat diperkirakan terkoreksi sejalan dengan pelemahan

bursa saham global. P

ukul 10.03 WIB pagi, rupiah melemah 48 poin atau 0,34 persen ke posisi Rp14.073 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.025 per USD.

"Rupiah berpotensi tertekan hari ini terhadap dolar AS seiring dengan penurunan indeks saham global," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari

, Jumat, 19 Februari 2021.

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini tertekan pergerakannya. Rupiah berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sore ini.Mengutip Bloomberg, Jumat, 19 Februari 2021, rupiah melemah 40 poin atau setara 0,29 persen menjadi Rp14.065 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.025 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.050 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.050-Rp14.088 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,11 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.055 per USD. Selain itu berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.080 per USD.Sebelumnya kurs rupiahAntara(AHL)