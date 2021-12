Diprediksi Mentereng, Investasi Aset Kripto Bisa Raup Cuan Maksimal di 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: CEO Indodax Oscar Darmawan memprediksi performa aset kripto pada tahun depan akan lebih mentereng dengan adanya ekosistem terbaru, setelah di 2020 ada DeFi dan di 2021 ada hype NFT serta Metaverse. Meskipun ekosistem yang baru tersebut akan terbentuk nantinya, namun ekosistem lama tidak akan ditinggalkan."Tidak hanya perihal ekosistem, setelah adanya pergerakan dari negara El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, tentu akan ada negara lainnya yang menyusul," ujar Oscar, dalam siaran persnya, Rabu, 29 Desember 2021.Pada tahun ini, aset bitcoin menjadi semakin mainstream. Oscar melihat orang awam yang biasanya tidak tahu bitcoin, kini menjadi mulai mendengar dan mulai aware. Tidak hanya itu, bitcoin pun sudah digunakan sebagai devisa negara dan masuknya institusi investor "Dulu negara belum pernah sama sekali mempertimbangkan bitcoin sebagai devisa. Namun di tahun ini, langkah El Salvador kabarnya juga akan diikuti oleh negara Amerika Selatan lainnya yang selama ini terikat dengan dolar AS. Mereka akan mempertimbangkan bitcoin sebagai devisa negaranya," paparnya.Terkait pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menentang bitcoin, Oscar merasa di 2022 pasar sudah kebal. Pendapat IMF yang kadang cukup menentang kripto bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa benar-benar memengaruhi pergerakan pasar aset kripto."Bitcoin sudah sering dinyatakan mati dari sejak kemunculannya. Saya kira statement IMF yang bertentangan dengan eksistensi kripto tidak akan begitu pengaruh. Yang akan cukup berpengaruh adalah bagaimana negara akan membuat bitcoin sebagai devisa atau tidak," jelas diaOscar juga bisa melihat institusi sudah terjun dan gelombangnya cukup besar. Jika harga turun, institusi akan memborong. Jika hal ini dilakukan terus menerus, lama kelamaan pasokan bitcoin akan terus menipis.Meneropong harga bitcoin, pada Januari 2021 berada di angka Rp500 juta. Sementara berdasarkan catatan market Indodax pada 28 Desember 2021, bitcoin sudah menyentuh Rp737 juta atau naik sekitar 47,4 persen."Bahkan bitcoin pernah menyentuh harga all time high-nya di November dengan harga hampir Rp1 miliar per koin. Ini menandakan bitcoin adalah aset kripto yang baik untuk investasi jangka panjang," tegas Oscar.Oscar melanjutkan, di 2021 orang-orang juga banyak membahas tren Metaverse dan juga NFT. Metaverse yang 'hype' karena Facebook ini membuat orang benar-benar 'hidup' di dunia maya. Menurutnya, tren NFT bergantung pada kesuksesan Metaverse. Maka dari itu, Metaverse akan berperan besar terhadap NFT dan dunia kripto di 2022."Maka dari itu menurut saya, jika tren Metaverse ini bisa take off, maka NFT pun akan take off. Jika NFT tanpa adanya Metaverse hanya akan sebatas hype saja," tambah Oscar.Sebagai platform jual beli kripto, Indodax sampai saat ini telah memiliki 4,8 juta anggota. Karena itu, Indodax terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Apalagi, bitcoin dan aset kripto lainnya di Indodax bisa dimiliki hanya dengan merogoh kocek Rp10 ribu."Dengan adanya kepercayaan dari anggota Indodax, di 2022 Indodax berjanji akan memberikan support dan kinerja yang jauh lebih baik lagi. Di 2022 ini kita lagi menyiapkan sebuah sistem yang baru di Indodax. Kita terus meng-improve sistem kita," tutup Oscar.