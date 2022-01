The Fed Masih Bikin Kurs Rupiah Tertekan

Risalah pertemuan The Fed

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi masih terus melemah seiring rilis risalah bank sentral Amerika Serikat The Fed Rupiah melemah 25 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp14.396 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.371 per USD."Risalah The Fed mempertegas optimismenya atas percepatan proses stimulus serta target kenaikan suku bunganya di 2022 ini," kata analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi, dilansir Antara, Kamis, 6 Januari 2022.Risalah pertemuan kebijakan terbaru The Fed yang dirilis pada Rabu kemarin menyebutkan, para pejabat The Fed mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih awal dan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya karena ekonomi terus pulih dan inflasi tetap tinggi.Waktu untuk kenaikan pertama suku bunga dana federal diperkirakan bergerak lebih awal dari kuartal pertama 2023 ke Juni 2022.Sementara itu, sentimen dari domestik yaitu terkait penyebaran covid-19 yang kemarin kembali mencetak rekor penambahan kasus tertinggi harian sejak 27 November 202 lalu yaitu sebesar 404 kasus dalam satu hari."Kedua hal tersebut memperkuat nilai USD dan isu lokal melemahkan rupiah karena kekhawatiran perbaikan ekonomi dan PPKM akan kembali diterapkan ketika ada lonjakan kasus di luar kendali lagi," ujar Nikolas.Nikolas mengatakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.300 per USD hingga Rp14.400 per USD.Sementara itu, jumlah kasus harian covid-19 di Tanah Air pada Rabu kemarin mencapai 404 kasus. Sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,26 juta. Sedangkan jumlah meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai empat kasus, sehingga totalnya mencapai 144.109 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 180 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,12 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 4.878 kasus.Sedangkan untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 167,23 juta orang dan vaksin dosis kedua 114,82 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.