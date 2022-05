Investor Wait and See, IHSG Diramal Tak Menentu Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini cenderung sideways lantaran sikap investor yang memiliki sikap melihat dan menunggu terhadap pengumuman suku bunga acuan dari Bank Indonesia "IHSG diperkirakan masih ada kecenderungan sideways hari ini karena para investor yang menanti hasil BI7DRR," kata Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia, dilansir dari riset hariannya, Selasa, 24 Mei 2022.Namun jika melihat pasar regional pagi ini, bursa Asia dibuka melemah dengan indeks Nikkei minus 0,1 persen dan Kospi terkoreksi 0,37 persen. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat hari Senin, 23 Mei 2022 ditutup menguat dengan Dow Jones positif 1,98 persen, S&P500 menguat 1,86 persen, dan Nasdaq naik 1,59 persen.Kenaikan tiga indeks utama tersebut setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan sedang mempertimbangkan pelonggaran tarif pada beberapa produk yang diimpor dari Tiongkok yang berlaku selama pemerintahan sebelumnya. Selain itu, investor menanti data penjualan rumah baru AS untuk April yang akan dirilis pada Selasa serta laporan kinerja beberapa perusahaan.Di sisi lain, untuk pasar komoditas tercatat bergerak bervariasi. Minyak WTI melemah 2,7 persen ke level USD110 per bbl dan batu bara melemah 1,9 persen di level USD413 per ton. Sementara CPO menguat 2,4 persen ke 6.268 ringgit Malaysia per ton, gandum menguat 1,8 persen ke level USD1.190 per ton, dan emas menguat 0,6 persen ke level USD1.859 per toz.