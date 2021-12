Varian Omicron Ditemukan di Indonesia, Emas Antam Malah Merekah ke Rp934 Ribu/Gram

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Jumat atau di akhir pekan berada di posisi Rp934 ribu per gram atau melesat Rp7.000 ketimbang hari sebelumnya di posisi Rp927 ribu per gram. Logam mulia mampu merekah di tengah ditemukannya kasus Omicron pertama di Indonesia Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 17 Desember 2021, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,4 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp8,9 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp44 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp88 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp219 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp439 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp878 juta.Setiap produk emas batangan Antam LM telah mendapatkan Sertifikat London Bullion Market Association (LBMA) untuk menjamin kualitas dan kemurnian produk. Selain itu, dilengkapi dengan teknologi CertiEye untuk meningkatkan keamanan produk dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan, yakni khusus pecahan 0,5 gram sampai dengan pecahan 100 gram.Di sisi lain, harga emas dunia menguat tajam pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Logam mulia bangkit dari kerugian dua sesi sebelumnya didorong melemahnya dolar, setelah Federal Reserve AS memutuskan untuk mempercepat penarikan stimulus era pandemi dalam langkah yang diperkirakan secara luas.Mengutip Antara, Jumat, 17 Desember 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di Divisi Comex New York Exchange, melonjak USD33,7 atau 1,91 persen menjadi USD1.798,20 per ons. Emas di pasar spot juga menguat sekitar satu persen menjadi USD1.795,41 per ons.Sementara itu, logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 94 sen atau 4,36 persen menjadi USD22,485 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari naik USD34,7 atau 3,88 persen, menjadi USD928,9 per ons.