Awal Pekan, Rupiah Libas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada Senin pagi, menguat 36,5 poin atau 0,24 persen ke posisi Rp15.389 per dolar AS.Mengutip data Bloomberg, Senin, 5 Desember 2022 penguatan mata uang Garuda itu jika dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya yang sebesar Rp15.425,5 per USD. Rentang gerak rupiah untuk hari ini berada dikisaran Rp15.367,5 hingga Rp15.414 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 7,89 persen.Sementara mengacu Yahoo Finance pagi ini, posisi rupiah ini berada di Rp15.384 per USD naik 40 poin atau 0,25 dari penutupan perdagangan kemarin di Rp15.424 per USD. Rentang pergerakan rupiah hari ini adalah Rp15.384 hingga Rp15,425 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah masih berpeluang menguat hari ini terhadap dolar AS. "Pasar masih mempercayai The Fed akan mengendurkan kenaikan suku bunga acuannya ke depan," kata Ariston dilansir Antara.Apalagi, lanjut Ariston, banyak analis memperkirakan resesi akan melanda perekonomian AS di mana situasi itu akan mendorong The Fed untuk tidak memberlakukan kebijakan moneter yang sangat ketat.Selain itu, sikap pemerintah Tiongkok yang melonggarkan pembatasan aktivitas dalam penanganan pandemi covid-19, membantu memberikan sentimen positif ke aset berisiko."Kebijakan ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan membantu perekonomian negara mitranya. Ini bisa mendukung penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini," jelasnya.Investor berharap langkah-langkah melonggarkan pembatasan pandemi di Tiongkok pada akhirnya akan mencerahkan prospek pertumbuhan global dan permintaan komoditas.Ariston memperkirakan hari ini rupiah berpotensi menguat ke arah Rp15.380 per dolar AS dengan potensi pelemahan Rp15.450 per dolar AS.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id