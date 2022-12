Pembukaan, IHSG Tertekan ke Level 6.749

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) tertekan pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG tertekan setelah The Fed mengeluarkan sinyal untuk menaikan suku bunga tetap tinggi.IHSG turun 54,04 poin atau 0,76 persen ke level 6.747 pada pembukaan perdagangan Kamis, 15 Desember 2022. Volume perdagangan sebesar 1,2 miliar. Dalam setahun IHSG naik 2,81 persen.Sebelumnya laju IHSG ditutup sedikit melemah didorong oleh sektor teknologi kemarin. Pasar berjalan agak lambat karena investor menunggu pengumuman dari The Fed yang dapat memengaruhi sentimen pasar global.Analis Mirae Sekuritas Handiman Soetoyo bursa AS ditutup turun menyusul nada yang lebih hawkish dari Fed Chairman setelah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 50 bps menjadi 4,25-4,50 persen.Penurunan bursa saham AS karena Ketua The Fed Jerome Powell menekankan perlunya terus menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi, menyatakan bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat.Indeks-indeks utama Wall Street tergelincir pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) setelah Federal Reserve (The Fed) menyetujui kenaikan suku bunga 50 basis poin sesuai dengan harapan tetapi mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut untuk periode yang lebih lama.Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 142,29 poin atau 0,42 persen menjadi 33.966,35. Indeks S&P 500 jatuh 24,33 poin atau 0,61 persen menjadi 3.995,32. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 85,93 poin atau 0,76 persen menjadi 11.170,89.Hampir semua dari 11 sektor utama S&P mengakhiri sesi di wilayah negatif, dengan sektor perawatan kesehatan sebagai satu-satunya pendorong. Sektor keuangan merosot 1,29 persen, menjadikannya kelompok dengan kinerja terburuk.