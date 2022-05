Suram! IHSG Sama Sekali Tak Bernyali Menguat Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai penyebab IHSG kebakaran seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed . Federal Reserve AS (The Fed) diketahui telah menaikkan suku bunga acuannya pada 3-4 Mei sebesar 50 bp ke kisaran 0,75 persen sampai satu persen."Berdasarkan analisis teknikal, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak melemah terbatas dengan rentang pergerakan 7.207-7.297," kata Nico.Nico berujar, seberapa siap Indonesia menerima kenaikkan tingkat suku bunga para negara maju, terletak sejauh mana Bank Indonesia dapat menyakinkan pasar termasuk kekuatan dari pulihnya perekonomian Indonesia. The Fed tidak menutup kemungkinan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 25 bps, tergantung nanti bagaimana data ekonomi yang akan masuk.The Fed, ungkapnya, berharap dengan kombinasi dari biaya pinjaman yang lebih tinggi dan neraca yang mulai berkurang akan memberikan soft landing bagi perekonomian yang diharapkan dapat menghindari resesi sembari menekan inflasi."Sejauh ini langkah The Fed menaikkan tingkat suku bunga sudah banyak menuai pujian, namun tetap saja selalu ada penolakan," pungkasnya.