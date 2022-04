IHSG Pagi Dibuka Negatif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

IHSG Rabu, 6 April 2022, perdagangan pagi dibuka melemah ke level 7.128 dengan level tertinggi di 7.136 dan terendah di 7.126. Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 383 juta lembar saham senilai Rp272 miliar. Sebanyak 166 saham menguat, sebanyak 71 saham tertekan, dan sebanyak 259 saham tidak diperdagangkan. Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena investor bertaruh pada pengetatan kebijakan agresif dari Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi. Sejauh ini, AS masih kewalahan menghadapi ledakan inflasi.Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan sebanyak 280,70 poin atau 0,80 persen menjadi 34.641,18. Sedangkan indeks S&P 500 turun 57,52 poin atau 1,26 persen menjadi 4.525,12. Indeks Komposit Nasdaq turun 328,38 poin, atau 2,26 persen, menjadi 14.204,17.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor kebijakan konsumen dan teknologi masing-masing turun 2,35 persen dan 2,19 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor utilitas naik 0,67 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Sedangkan Gubernur Fed Lael Brainard berharap pengurangan cepat ke neraca Fed di samping kenaikan suku bunga acuan untuk menurunkan inflasi."Sangat penting untuk menurunkan inflasi," kata Brainard.Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan yang fluktuatif pada Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Minyak tertekan oleh kenaikan dolar AS dan meningkatnya kekhawatiran kasus covid-19 baru dapat memperlambat permintaan, tetapi kerugian dibatasi kekhawatiran pasokan karena sanksi terhadap Rusia atas dugaan kejahatan perang.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni turun 89 sen atau 0,8 persen, menjadi USD106,64 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei jatuh USD1,32 atau 1,3 persen, menjadi USD101,96 per barel.