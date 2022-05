Rupiah Lemah! Pembukaan Perdagangan Parkir di Rp14.700/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Pada perdagangan pagi ini mata uang rupiah kembali melemah terhadap dolar AS (USD). Mata uang rupiah melemah sehingga menyentuh batas Rp14.700 per USD. Rupiah bergerak pada kisaran Rp14.706 sampai dengan Rp14.714 per USD.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.714 per USD atau melemah 26 poin atau 0,18 persen pembukaan perdagangan pada Kamis, 19 Mei 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.678 per USD.Mata uang dolar AS kembali unjuk gigi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell memberikan nada yang lebih hawkish.Powell berjanji akan menaikkan suku bunga setinggi yang diperlukan untuk mengekang lonjakan inflasi meski harus mengancam fondasi ekonomi. Mengutip Antara, Kamis, 19 Mei 2022, indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,4 persen pada 103,76.