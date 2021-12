Bank Sentral Respons Lonjakan Inflasi, Rupiah Diprediksi Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini diramal bergerak melemah seiring bank sentral AS merespons lonjakan inflasi . Sedangkan rupiah pagi ini bergerak melemah 13 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp14.344 per USD ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya."Pasar akan mengamati bagaimana respons The Fed dalam menyikapi laju inflasi yang terus naik," kata Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya, dilansir dari Antara, Selasa, 14 Desember 2021.Laju inflasi di Negeri Paman Sam pada November 2021 mencapai 6,8 persen (yoy), angka tertinggi dalam 39 tahun terakhir. Selain itu, lanjut Rully, bank sentral negara-negara maju lainnya juga akan mengadakan pertemuan sepanjang pekan ini, seperti Bank of Japan, Bank of England, dan Bank European Central Bank, yang juga kemungkinan merespons perkembangan inflasi."Sementara dari dalam negeri, pasar akan menunggu publikasi data neraca perdagangan besok, yang kemungkinan masih akan mencatatkan surplus besar, masih di atas USD4 miliar," ujar Rully.Dari dalam negeri, jumlah kasus harian covid-19 pada Senin, 13 Desember, mencapai 106 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,26 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 12 kasus sehingga totalnya mencapai 143.948 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 278 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,11 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 4.974 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 146,88 juta orang dan vaksin dosis kedua 103,1 juta orang dari target 208 juta orang.Rully mengatakan rupiah hari ini berpotensi bergerak di kisaran Rp14.315 hingga Rp14.377 per USD. Pada Senin lalu, rupiah ditutup menguat 40 poin atau 0,27 persen ke posisi Rp14.331 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.371 per USD.