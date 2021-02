Mantap! Rupiah Diramal Pamer Kekuatan Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Stabilnya indeks dolar Amerika Serikat (USD) dan imbal hasil UST 10 tahun diperkirakan menopang nilai tukar rupiah pada hari ini. Indeks USD diramal stabil di level 91,5 karena ada sentimen positif yang berasal dari data pasar kerja Amerika Serikat (AS)."Kami perkirakan nilai tukar rupiah akan menguat ke angka Rp13.950 per USD," kata Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, dalam risetnya, Kamis, 4 Februari 2021.Perusahaan-perusahaan swasta di AS merekrut 174 ribu karyawan baru pada Januari 2021, jauh lebih tinggi dari ekspektasi yakni 49 ribu. Angka tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran akan terus menurun. Sementara itu, imbal hasil UST 10 tahun kemungkinan stabil di 1,13 persen."Pada awal Rabu, imbal hasil UST 10 tahun naik di atas 1,13 persen seiring dengan upaya Partai Demokrat untuk meloloskan rencana stimulus Presiden AS Joe Biden," kata Ahmad Mikail.Sementara itu, kebangkitan kembali dolar Amerika Serikat melambat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Euro dan yen Jepang bertahan di dekat level yang diawasi secara luas ketika pasar mencari petunjuk untuk langkah selanjutnya, termasuk dari laporan pekerjaan AS.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik tipis 0,07 persen menjadi 91,145 dalam perdagangan sore di New York, setelah naik ke tertinggi dua bulan di 91,308 selama sesi tersebut.Dolar telah melonjak 1,3 persen tahun ini karena investor melihat perbedaan yang melebar antara kemungkinan kekuatan pemulihan pascapandemi di AS dan Eropa. Euro melayang tepat di atas level terendah dua bulan di USD1,20, saat yen menghabiskan perdagangan hari kedua di dekat 105 yen per dolar AS."Kebangkitan kembali dolar telah melambat tetapi mungkin belum berakhir," tulis ahli strategi di Brown Brothers Harriman.(ABD)