Hati-Hati! Rupiah Diramal Lesu Gara-Gara Ini

Jakarta: Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang didorong tingginya defisit fiskal AS kemungkinan menekan nilai tukar rupiah ke level Rp14.150 per USD. Katalis positif dari dalam negeri diharapkan bermunculan untuk menahan pelemahan tersebut.Ia menambahkan defisit fiskal AS diperkirakan sebesar USD2,3 triliun, di luar program stimulus fiskal Biden sebesar USD1,9 triliun yang masih dibicarakan di Kongres. Dengan keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan maka imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek akan semakin rendah."Faktor tersebut kemungkinan menekan nilai tukar rupiah," sebut Ahmad Mikail, dalam riset hariannya, Jumat, 19 Februari 2021.Sementara itu, pasar obligasi domestik Kamis lalu mengalami koreksi sebesar minus 0,18 persen sehingga keuntungan obligasi secara year to date tercatat sebesar minus 0,76 persen. Pasar obligasi diperkirakan koreksi hari ini seiring keputusan BI yang menurunkan tingkat suku bunga acuan BI7DRR sebesar 25 bps ke level 3,5 persen."Penurunan tersebut kemungkinan menurunkan imbal hasil SUN jangka pendek Indonesia dan mengurangi daya tarik investor asing ke pasar obligasi Indonesia," tuturnya.Sedangkan indeks USD kemungkinan stabil ke level 90,6 hari ini. Naiknya data initial jobless claim di AS di minggu kedua Februari menjadi 861 ribu orang vs konsensus sebesar 765 ribu orang mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja AS masih cukup lemah dan memerlukan tambahan stimulus fiskal.Di sisi lain, dolar Amerika Serikat melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). USD mengakhiri kenaikan dua hari beruntun saat harapan pemulihan ekonomi yang cepat dari krisis kesehatan global diredam oleh data pasar tenaga kerja yang mengecewakan."Sulit untuk merujuk apa yang menarik dolar lebih rendah hari ini. Tapi sejak awal tahun ini, sekitar putaran kedua Georgia (pemilihan senatorial), kinerja ekuitas AS relatif telah berkorelasi positif dengan dolar," kata Analis Mata Uang Senior TD Securities Mazen Issa.Bitcoin mundur dari rekor tertinggi USD52.640 yang dicapai dalam semalam. Mata uang kripto telah melonjak sekitar 79 persen sepanjang tahun ini karena minat institusional mendapatkan momentum, mendorong beberapa analis untuk memperingatkan bahwa reli bisa tidak berkelanjutan.(ABD)