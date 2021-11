IHSG Perdagangan Pagi Merekah Jelang Rilis Pertemuan The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi terpantau bergerak di zona hijau, sejalan dengan menguatnya bursa saham global . Namun demikian, investor harus berhati-hati karena ada potensi pembalikan arah dengan para pelaku pasar menantikan rilis risalah The Fed yang salah satunya mengenai tapering.IHSG Rabu, 3 November 2021, perdagangan pagi dibuka di level 6.497 dengan level tertinggi di 6.516 dan level terendah di 6.493. Sebanyak 228 saham menguat, sebanyak 159 saham tertekan, dan sebanyak 189 saham tidak diperdagangkan. Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 1,8 miliar lembar saham senilai Rp984 miliar.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Indeks Dow Jones ditutup di atas 36.000 untuk pertama kalinya, karena investor menunggu keputusan penting dari Federal Reserve.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 138,79 poin atau 0,39 persen menjadi 36.052,63. Sedangkan indeks S&P 500 menguat 16,98 poin, atau 0,37 persen, menjadi 4.630,65. Indeks Komposit Nasdaq naik 53,69 poin atau 0,34 persen menjadi 15.649,60.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau dengan sektor bahan naik 1,1 persen, melampaui sisanya. Namun, sektor energi dan diskresi konsumen mengalami kesulitan.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Bank sentral AS akan mengakhiri pertemuan dua hari pada Rabu waktu setempat, diikuti oleh pengumuman kebijakan utama dan konferensi pers oleh Ketua Fed Jerome Powell."Tidak ada yang diharapkan terjadi dengan suku bunga. Tetapi para pedagang mengharapkan The Fed akhirnya memulai pengurangan obligasi yang telah lama ditunggu-tunggu, dan diantisipasi secara luas," kata Wakil Presiden Eksekutif Zacks Investment Research Kevin Matras.Sementara itu, investor mengamati hasil kuartalan karena musim pendapatan berlanjut. Pada Selasa waktu setempat, menurut angka dari FactSet, sekitar 83 persen dari perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan pendapatan telah melampaui ekspektasi pendapatan analis.