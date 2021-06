Sentimen Positif Eksternal Topang Penguatan Rupiah Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini ditopang sejumlah sentimen positif eksternal. Salah satunya terkait dengan melesetnya data kondisi sektor ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang dirilis pada Jumat, 4 Juni 2021 lalu.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam analisisnya mengungkapkan bahwa non-farm payrolls AS pada Mei 2021 meningkat menjadi 559 ribu, lebih tinggi dari angka April sebesar 278 ribu. Tetapi angka tersebut di bawah angka perkiraan yang disiapkan oleh Investing.com sebesar 650 ribu."Angka yang lebih rendah dari perkiraan meredakan kekhawatiran investor tentang potensi inflasi yang tidak terkendali dan kenaikan suku bunga yang lebih awal dari perkiraan," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 7 Juni 2021.Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen mengatakan bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan menjadi daya tambahan bagi AS. Rencana belanja sebesar USD4 triliun dari Presiden AS Joe Biden akan baik untuk AS, meskipun rencana tersebut akan menghasilkan inflasi yang berlanjut hingga 2022 dan kenaikan suku bunga."Jika kita berakhir dengan lingkungan suku bunga yang sedikit lebih tinggi, itu sebenarnya akan menjadi nilai tambah bagi sudut pandang masyarakat dan sudut pandang The Fed," tutur dia.Menurut Ibrahim, fokus investor saat ini adalah pada angka indeks harga konsumen (CPI) yang akan dirilis akhir pekan ini. Angka-angka tersebut dapat mempengaruhi langkah The Fed selanjutnya, karena lebih lanjut mengukur tekanan harga saat ini."Angka yang lebih rendah dari perkiraan bisa berarti penurunan lebih lanjut untuk mata uang AS," jelas Ibrahim.Investor juga menunggu keputusan kebijakan terbaru Bank Sentral Eropa (ECB) pada Kamis ini, dengan pertemuan Fed yang dijadwalkan pada 15-16 Juni. Fokusnya akan berada pada apakah ECB akan mulai mengurangi program pembelian obligasinya."Dengan asumsi penurunan dolar dapat melewati Kamis Super dari CPI AS dan keputusan kebijakan ECB tanpa cidera, dolar dapat tetap ditawarkan dengan lembut ke dalam risiko peristiwa utama bulan ini yang merupakan keputusan FOMC," ungkap Ibrahim.Dia bilang, prospek ECB secara bertahap membaik dan kondisi keuangan juga masih secara luas kondusif untuk pemulihan. Namun, hal ini sebagian disebabkan oleh sikap dovish yang tegas dari beberapa anggota."Kondisi tersebut memicu perdebatan di dalam pertemuan yang dapat memberikan sedikit perlambatan dalam laju pembelian obligasi," urai Ibrahim.(DEV)