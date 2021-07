Rupiah Ditutup ke Rp14.482/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini kembali menguat tipis. Pada pembukaan pagi tadi, rupiah sempat melemah tipis.Mengutip Bloomberg, Rabu, 29 Juli 2021, rupiah menguat menjadi Rp14.482 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.487 per USD.Rupiah naik lima poin atau setara 0,03 persen. Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah justru sempat melemah.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.482-Rp14.496 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,08 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.480 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat 14 poin atau setara 0,10 persen.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.491 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra sebelumnya mengatakan kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank berpeluang menguat usai bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed memutuskan menahan suku bunga acuan."Nilai tukar rupiah mungkin bisa menguat terhadap dolar AS hari ini setelah dini hari tadi, bank sentral AS memberikan penegasan masih akan mempertahankan kebijakan pelonggaran moneter," kata Ariston, dilansir dari Antara.Menurut Ariston, pernyataan The Fed dini hari tadi memberikan arahan jelas bagi para pelaku pasar bahwa tingkat suku bunga tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat meskipun ekonomi AS sudah membaik saat ini.The Fed masih mengkhawatirkan soal perkembangan kasus covid-19 varian delta dan masih banyaknya warga yang belum mendapatkan pekerjaan. Sikap tersebut mendorong pelemahan nilai tukar dolar AS."Di sisi lain, kasus covid-19 yang masih meninggi di Tanah Air bisa menahan penguatan nilai tukar rupiah," ujar Ariston.(AHL)