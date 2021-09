Dampak Larangan Transaksi Kripto di Tiongkok Dinilai hanya Sementara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: CEO Indodax Oscar Darmawan menilai dampak larangan transaksi kripto oleh Bank Sentral People's Bank of China (PBoC) yang membuat harga aset kripto anjlok, hanya bersifat sementara. Pasalnya, atensi dan minat masyarakat dunia sampai saat ini justru semakin banyak, sehingga hal tersebut seharusnya tidak menjadi kekhawatiran besar bagi para investor "Investor tidak perlu waswas. Menurut saya, pengumuman ini hanya akan berdampak jangka pendek karena aksi market jual yang sifatnya memang hanya sementara," ungkap Oscar dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 September 2021.Secara jangka panjang, tegasnya, aksi bank sentral Tiongkok tersebut tidak akan berdampak pada pergerakan aset kripto. Ia pun memberi contoh bahwa pada 1 Januari 2021 harga Bitcoin menyentuh USD29.576 per koin atau sekitar Rp422 juta."Coba lihat sekarang, harga Bitcoin sudah menyentuh di angka USD43.942 per koin atau setara Rp626 jutaan dengan kurs dolar AS hari ini," paparnya.Dia menjelaskan, pernyataan PBoC mengenai pelarangan transaksi kripto bukanlah hal baru. Pada awal 2021, PBoC mengumumkan akan menindak tegas seluruh aktivitas penambangan kripto. Kabar tersebut, disusul oleh pernyataan grup industri keuangan Tiongkok yang pada Mei 2021 melarang segala perdagangan kripto."Pernyataan aturan dari People's Bank of China tentang pelarangan transaksi kripto ini bukanlah hal baru dan menurut saya pernyataan kemarin hanyalah sekadar pengingat," tutur Oscar.Ia pun meminta investor tidak mengkhawatirkan hal tersebut mengingat banyak negara lain yang justru mendukung pertumbuhan aset kripto, termasuk Indonesia yang memperbolehkan aset kripto menjadi komoditas dan sudah resmi diatur di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag)."Soal kripto, nyatanya masih ada negara lainnya yang mendukung pertumbuhan kripto seperti El Salvador yang baru-baru ini melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, Honduras dan Guatemala yang sedang melirik pelegalan bitcoin sebagai alat pembayaran, parlemen Ukraina yang telah mengesahkan rancangan undang-undang yang melegalkan dan mengatur aset kripto, JP Morgan dan Bank of America yang mendukung kripto, serta Paypal yang sudah berekspansi ke Inggris Raya untuk menyediakan layanan jual beli kripto," urai Oscar.Menariknya, transaksi aset kripto selama ada jaringan internet investor bisa menyimpan aset kriptonya sendiri. Tidak hanya secara daring, investor pun bisa menyimpan aset kripto secara luring di dalam suatu usb flash drive. Dengan hal unik seperti ini, tentu menjadi hal yang cukup sulit apabila suatu pihak menghalangi individu untuk memiliki aset kripto."Saya sendiri masih optimistis terhadap kripto dan Bitcoin. Karena apa? Negara-negara lain termasuk 'negara barat' toh mendukung inovasi ini. Berita dari Tiongkok hanya berita usang sejak 2013 dan bukan merupakan sesuatu yang baru," tutup Oscar.Harga aset kripto pada pekan lalu sempat mengalami market merah karena adanya kekhawatiran efek penularan Evergrande Group dan Federal Reserve. Setelah sempat pulih beberapa saat, harga mayoritas aset kripto pun kembali terdiskon akibat pernyataan dari PBoC yang mengumumkan perlawanan kerasnya terhadap industri kripto sehingga menyebabkan aksi jual massal.Melansir pernyataan resmi dari perwakilan bank sentral Negeri Tirai Bambu tersebut, transaksi kripto adalah transaksi yang ilegal karena bersifat spekulatif dan dianggap rawan dimanfaatkan untuk tindakan pencucian uang.